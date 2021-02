India v England first Test scoreboard

Chennai, India, Feb 6 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Feb, 2021 ) :Scoreboard at stumps on day two of the opening Test between India and England in Chennai on Saturday: England (overnight 263-3, Root 128) R.

Burns c Pant b Ashwin 33 D. Sibley lbw b Bumrah 87 D. Lawrence lbw b Bumrah 0 J. Root lbw b Nadeem 218 B. Stokes c Pujara b Nadeem 82 O. Pope lbw b Ashwin 34 J. Buttler b Sharma 30 D. Bess not out 28 J.

Archer b Sharma 0 J. Leach not out 6 Extras (b2, lb16, nb19) 37 Total (180 overs, 8 wickets) 555 Fall of wickets: 1-63 (Burns), 2-63 (Lawrence), 3-263 (Sibley), 4-387 (Stokes), 5-473 (Pope), 6-477 (Root), 7-525 (Buttler), 8-525 (Archer) To bat: J.

Anderson Bowling: Sharma 27-7-52-2 (nb5), Bumrah 31-4-81-2 (nb6), Ashwin, 50-5-132-2 (nb2), Nadeem 44-4-167-2 (nb6), Sundar 26-2-98-0, R. Sharma 2-0-7-0 India: V. Kohli (capt), R. Sharma, S. Gill, C.

Pujara, A. Rahane, R. Pant, W. Sundar, R. Ashwin, I. Sharma, J. Bumrah, S. Nadeem Toss: England Umpires: Anil Chaudhary (IND) and Nitin Menon (IND)tv umpire: Chettithody Shamshuddin (IND)Match referee: Javagal Srinath (IND).