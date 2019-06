India v Pakistan World Cup scoreboard

Manchester, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 16th Jun, 2019 ) :First innings scoreboard from the India v Pakistan World Cup match in Manchester on Sunday: India K. Rahul c Babar b Riaz 57 R.

Sharma c Riaz b Hasan 140 V. Kohli c Sarfaraz b Amir 77 H. Pandya c Babar b Amir 26 MS Dhoni c Sarfaraz b Amir 1 V. Shankar not out 15 K.

Jadhav not out 9 Extras (b1, lb1, w9) 11 Total (five wickets, 50 overs) 336 Did not bat: Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah Fall of wickets: 1-136 (Rahul), 2-234 (Sharma), 3-285 (Pandya), 4-298 (Dhoni), 5-314 (Kohli) Bowling: Amir 10-1-47-3 (1w), Hasan 9-0-84-1 (1w), Riaz 10-0-71-1 (5w), Imad 10-0-49-0 (2w), Shadab 9-0-61-0, Malik 1-0-11-0, Hafeez 1-0-11-0 Pakistan: Fakhar Zaman, Imam-ul-Haq, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Sarfaraz Ahmed (capt/wkt), Shoaib Malik, Imad Wasim, Shadab Khan, Hassan Ali, Wahab Riaz, Mohammad Amir Toss: Pakistan Umpires: Marais Erasmus (RSA) and Bruce Oxenford (AUS)tv umpire: Joel Wilson (WIS)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)