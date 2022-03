India v Sri Lanka first Test scoreboard

Mohali, India, March 4 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Mar, 2022 ) :Scoreboard at stumps on the opening day of the first Test between India and Sri Lanka in Mohali on Friday: India 1st innings M.

Agarwal lbw b Embuldeniya 33 R. Sharma c Lakmal b Kumara 29 H. Vihari b Fernando 58 V. Kohli b Embuldeniya 45 R. Pant b Lakmal 96 S. Iyer lbw b de Silva 27 R. Jadeja not out 45 R. Ashwin not out 10 Extras (lb5, nb9) 14 Total (6 wickets, 85 overs) 357 Yet to bat: J.

Yadav, M. Shami, J. Bumrah Fall of wickets: 1-52 (Rohit), 2-80 (Agarwal), 3-170 (Kohli), 4-175 (Vihari), 5-228 (Iyer), 6-332 (Pant) Bowling: Lakmal 16-1-63-1 (nb3), Fernando 16-1-69-1 (nb2), Kumara 10.

5-1-52-1, Embuldeniya 28-2-107-2 (nb4), de Silva 11-1-47-1, Asalanka 3.1-0-14-0 Sri Lanka: D.

Karunaratne (capt), L. Thirimanne, P. Nissanka, C. Asalanka, A. Mathews, D. de Silva, N. Dickwella, S. Lakmal, V. Fernando, L. Embuldeniya, L. Kumara Toss: India Umpires: Nitin Menon (IND), Virender Sharma (IND)tv Umpire: Anil Chaudhary (IND)Match Referee: Javagal Srinath (IND).