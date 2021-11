ITC Tennis League continues

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Nov, 2021 ) :The ITC Tennis League continued here at the Islamabad Tennis Complex with more than 30 matches played on Sunday.

The prize distribution ceremony of the league would be organized at the Benazir Bhutto Shaheed National Tennis Championships starting from December 13.

In Boys & Girls Over-16 (Round Robin), Yawar Ali beat Abdullah 5-0; Abdul Wasay beat Ammar Masood 5-3; Yawar Ali beat Yameen Mughal 5-3; Abdullah beat Hamza Ul Zuhair 5-0; Umer Masood beat Azeena Aleem 5-2; Yameen Mughal beat Sahar Aleem 5-2; Azeena Aleem beat Hamza Ul Zuhair 5-2; Yawar Ali beat Hamza Ul Zuhair 5-0; Haziq Aasim beat Abdullah 5-2; Abdullah beat Sameer Kiyani 6-4; Sameer Kiyani beat Abdul Wasay 5-1; Umer Masood beat Yameen Mughal 6-4; Yawar Ali beat Sahar Aleem 5-3; Ammar Masood beat Hamza Ul Zuhair 5-2; Umer Masood beat Abdul Wasay 5-2; Yawar Ali beat Abdul Wasay 5-0; Ammar Masood beat Azeena Aleem 5-0; Haziq Aasim beat Ammar Masood 5-2; Haziq Aasim beat Yameen Mughal 5-2; Umer Masood beat Hamza UL Zuhair 5-1; Yawar Ali beat Ammar Masood 5-0; Umer Masood beat Haziq Aasim 5-3; Positions: Yawar 1, Umer Masood 2 and Abdullah 3.

In U14 boys (Round Robin), Abdul Wasay beat Ammar Masood 5-3. Positions: Hassan Usmani 1, Abdul Wasay 2 and Ammar Masood 3.

In U10 Boys & Girls (Round Robin), Ayesha Masood beat Amna Maqsood 4-1; Amir Masood beat Fatima Maqsood 4-0; Ayesha Masood beat Fatima Maqsood 4-0; Amir Masood beat Amna Maqsood 4-0; Wishal Arshad beat Fatima Maqsood 4-1; Wishal beat Amna Maqsood 4-2; Amir Masood beat Wishal Arshad 4-2; Amir Masood beat Arshman Maqsood 4-0; Ayesha Masood beat Amna Maqsood 4-0. Positions Ayesha Masood 1, Aamir Masood 2 and Arshman Maqsood 3.

In U12 Boys & Girls (Round Robin), Hassan Usmani beat Uzair Maqsood 5-0. Positions: Hassan Usmani 1 and Uzair Maqsood 2.