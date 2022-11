ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Nov, 2022 ) :The first round matches of the ITF Pakistan J7 World Juniors Tennis Championships leg-2 were played here at PTF-SDA Tennis Complex on Tuesday.

In Boys Singles 1st Round, Aryan Giri (NEP) beat Ahmed Nael Qureshi (PAK) 1-6,6-4,6-1; Bugra Ozkoc (TUR) beat Hamid Israr (PAK) 6-1,6-1; Penn Charusorn (THA) beat Mars Argun (TUR) 6-4,6-3; Zaidh Zihar (SRI) beat Asad Zaman (PAK) 6-0,6-1; Amir Asylkozhaev (RUS) beat Azat Sarsembaev (KAZ) 6-4,6-1; Bilal Asim (PAK) beat Teetawat (THA) 6-2,7-5; Matthew Goh (MAS) beat Amir Mazari (PAK) 6-0,6-1; Imran Khatibev (UZB) beat M. Zaryab Khan (PAK) 6-0,6-2; Mikhail Svanidze (GEO) beat Ahtesham Humayun (PAK) 6-2,6-2; Sami Zeb Khan (PAK) beat Arkhip Kozlov (RUS) 6-7(5),6-4,7-6(4); Aki Zuben Rawat (NEP) beat M.

Talha Khan (PAK) 6-2,4-6,6-3; Aarav Samarat Hada (USA) beat Kou Fujikawa (JPN) 6-3,6-3; Kivanc Bedir (TUR) beat Nabeel Ali Qayum 6-0,6-0; Ibrahim Furkan Deniz (TUR) beat Abdul Hanan (PAK) 6-3;7-5; Ada Guler (TUR) beat Shehryar Anees (PAK).

In Girls Singles 1st Round, Zhansaya Bakytzhan (KAZ) beat Sheeza Sajid (PAK) 6-0,6-0; Madina Omarova(KAZ) beat Defne Yuksel (TUR) 6-4,6-4; Melissa Jangarasheva (KAZ) beat Mandagalla Princy (IND) 6-2,1-6,6-4; Neha Krishnan (USA) beat Zainab Ali Raja6-0,6-0.