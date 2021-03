Juventus v Porto Champions League starting line-ups

Turin, Italy, March 9 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Mar, 2021 ) :Starting line-ups for the Champions League last 16, second leg between Juventus and Porto at the Allianz Stadium in Turin on Tuesday (2000 GMT kick-off): Juventus (4-4-2) Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Merih Demiral, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Aaron Ramsey, Arthur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo Coach: Andrea Pirlo (ITA) Porto (4-4-2) Agustin Marchesin; Wilson Manafa, Chancel Mbemba, Pepe, Sanusi Zaidu; Otavio, Sergio Oliveira, Mateus Uribe, Jesus Corona; Moussa Marega, Mehdi Taremi Coach: Sergio Conceicao (POR) Referee: Bjorn Kuipers (NED)