Motorcycling: Austrian MotoGP results and standings

Spielberg, Austria, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Aug, 2022 ) :result and overall standings after Sunday's Austrian MotoGP: Race: 1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 42min 14.886sec, 2.

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) at 0.492sec, 3. Jack Miller (AUS/Ducati) 2.163, 4. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 8.348, 5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 8.821, 6. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 11.287, 7.

Brad Binder (RSA/KTM) 11.642, 8. Alex Rins (ESP/Suzuki) 11.780, 9. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) 16.987, 10. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 17.

144 Principal retirements: Joan Mir (Suzuki), Enea Bastianini (Ducati-Gresini) Overall standings (after 13 of 20 races)1.

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 200 points, 2. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 168, 3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 156, 4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 125, 5. Jack Miller (AUS/Ducati) 123, 6. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 118, 7. Brad Binder (RSA/KTM) 107, 8. Alex Rins (ESP/Suzuki) 92, 9. Jorge Martin (ESP/Ducati) 87, 10. Miguel Oliveira (POR/KTM) 85