Motorcycling: British Grand Prix results and standings

Silverstone, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Aug, 2021 ) :results of the British motorcycling Grand Prix at Silverstone on Sunday: 1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 40min 20.579sec, 2.

Alex Rins (ESP/Suzuki) at 2.663, 3. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 4.105, 4. Jack Miller (AUS/Ducati) 4.254, 5. Pol Espargaro (ESP/Honda) 8.462, 6. Brad Binder (RSA/KTM) 12.189, 7. Iker Lecuona (ESP/KTM-Tech3) 13.560, 8.

Alex Marquez (ESP/Honda-LCR) 14.044, 9. Joan Mir (ESP/Suzuki) 16.226, 10. Danilo Petrucci (ITA/KTM-Tech3) 16.287, 11. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 16.339 Selected 14.

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 20.913, 18.

Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 29.758 DNF: Marc Marquez (ESP/Honda) MotoGP standings (after 12 races) 1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 206 points, 2. Joan Mir (ESP/Suzuki) 141, 3. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 137, 4.

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 136, 5. Jack Miller (AUS/Ducati) 118, 6. Brad Binder (RSA/KTM) 108, 7. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 95, 8. Miguel Oliveira (POR/KTM) 85, 9. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 83, 10. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 64 Selected12. Marc Marquez (ESP/Honda) 59, 21. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 28