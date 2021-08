Motorcycling: Styria Grand Prix results and standings

Spielberg bei Knittelfeld, Austria, Aug 8 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Aug, 2021 ) :Styria Grand Prix at Speilberg in Austria on Sunday: 1. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 38min 7.879sec, 2.

Joan Mir (ESP/Suzuki) at 1.548sec, 3. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 9.632, 4. Brad Binder (RSA/KTM) 12.771, 5. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 12.923, 6. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 13.031, 7.

Alex Rins (ESP/Suzuki) 14.839, 8. Marc Marquez (ESP/Honda) 17.953, 9. Alex Marquez (ESP/Honda-LCR) 19.059, 10. Dani Pedrosa (ESP/KTM) 19.389 Selected 13. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 26.282 MotoGP standings (after 10 races): 1.

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 172pts, 2. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 132, 3. Joan Mir (ESP/Suzuki) 121, 4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 114, 5. Jack Miller (AUS/Ducati) 100, 6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 95, 7.

Miguel Oliveira (POR/KTM) 85, 8. Brad Binder (RSA/KTM) 73, 9. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 61, 10.

Marc Marquez (ESP/Honda) 58 Selected 19. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 20 Moto2: 1. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 37min 29.460sec, 2.

Aron Canet (ESP/Boscoscuro) at 1.171sec, 3. Augusto Fernandez (ESP/Kalex) 3.260, 4. Remy Gardner (AUS/Kalex) 3.856,5. Ai Ogura (JPN/Kalex) 6.922 Moto2 standings (after 10 races): 1. Remy Gardner (AUS/Kalex) 197 points, 2.

Raul Fernandez (ESP/Kalex) 162,3. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 153, 4. Sam Lowes (GBR/Kalex) 101. 5. Fabio di Giannantonio (ITA/Kalex) 76 Moto3: 1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 39min 45.869sec, 2. Sergio Garcia (ESP/GasGas) at 14.431sec, 3.

Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 15.410, 4. Jaume Masia (ESP/KTM) 15.510, 5. Ayumu Sasaki (JPN/KTM) 18.847 Moto3 standings (after 10 races):1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 183 points, 2. Sergio Garcia (ESP/GasGas) 130, 3. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 96, 4. Dennis Foggia (ITA/Honda) 86, 5. Jaume Masia (ESP/KTM) 65