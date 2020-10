Motorcyling: Aragon MotoGP grids

Grids for Sunday's Aragon MotoGP after qualifying on Saturday

Alcaiz, Spain, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Oct, 2020 ) :Grids for Sunday's Aragon MotoGP after qualifying on Saturday: Front row 1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) 1min 47.076sec, 2.

Maverick Vinales (ESP/Yamaha) at 0.046, 3.Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 0.229 Second row 4. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 0.241, 5. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) 0.337, 6. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.603 Third row 7.

Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 0.683, 8. Danilo Petruci (ITA/Ducati) 0.848, 9. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.912 Fourth row 10. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.959, 11. Alex Marquez (ESP/Honda) 1.113, 12.

Pol Espargaro (ESP/KTM) 1.

126 Moto2 Front row 1. Sam Lowes (GBR/Kalex), 2. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex), 3. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) Second row 4. Jake Dixon (GBR/Kalex), 5. Marcos Ramirez (ESP/Kalex), 6.

Jorge Navarro (ESP/Speed Up) Third row 7. Luca Marini (ITA/Kalex), 8. Jorge Martin (ESP/Kalex), 9. Augusto Fernandes (ESP/Kalex) Moto3 Front row 1. Raul Fernandez (ESP/KTM), 2. Celestino Vietti (ITA/KTM), 3.

Albert Arenas (ESP/KTM) Second row 4. Alonso Lopez (ESP/Husqvarna), 5. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda), 6. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) Third row7. Carlos Tatay (ESP/KTM), 8. Ai Ogura (JPN/Honda), 9. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda)