ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Sep, 2019 ) :The 1st round matches of Boys Under-13 and Under-15 of the National Junior Squash Championships were played here at Mushaf Squash Complex on Friday.

In the U13 matches: Mehmood Mehboob (PB) got a bye; Yashwa Yousaf (PB) beat Raja Sikandar (PB) 8-11, 11-4,11-4,11-7 3-1 (24 Min); Hurraira Khan (PAF) beat Abdul Moeed (KP) 11-2, 11-3, 11-2 3-0 (25 Min); Abdullah Nawaz (PAF) beat Habib Khan (POF) 11-0,11-2,11-1 3-0 (22 Min); Varun Asif (PB) beat Usman Tahir (PB) 11-3,11-6,11-7 3-0 (20 Min); Mobeen Khan (PAF) beat Abdullah Amir (PB) 11-2, 11-4, 11-0 (18 Min); Labeeb Butt (SINDH) beat Yahya Khan (KP) 11-0, 11-5, 14-12 (20 Min); Zuraiz Naeem (PB) got a bye; Omar Arshad (PB) beat Abdullah Arsalan (PB) 11-8, 11-5, 11-9 3-0 (14 Min); Zaman (Sindh) beat Mufariq Ali (KP) 11-1, 11-4, 11-5 3-0 (14 Min); Luqman Hassan (PAF) beat Rana Zohaib (PB) 11-7,11-6,9-11,12-10 (24 Min); Abdullah Nadeem (PB) beat Fawad Asad (KP) 11-1,11-5,11-0 3-0 (11 Min); Saim Asif (PB) beat Abdullah Afzal (PAF) 12-10, 11-8,8-11, 16-14 3-0 (32 Min); Shayan Ali (KPK) beat Hussain Ahmed (KPK) 11-2, 11-6, 11-7 3-0 (19 Min); Abdul Basit (Sindh) beat Syed M Qasim (PB) 11-2, 11-4, 11-3 (12 Min); Sakhiullah Tareen (KP) got a bye.

In the U15 matches: Ammad (PAF) beat M Azan Khalil (KP) 11-5, 11-1, 13-11 3-0 (20 Min); Yasin Khattak (PAF) beat Talha (KP) 11-1,11-1, 11-3 3-0 (15 Min); Hassan Zahid (PAF) beat Talha Haq (PB) 11-3, 11-7, 11-7 3-0 (18 Min); Hanif (PAF) beat Salahuddin (PB) 11-2,11-0,11-2 3-0 (22 Min); Shoaib Afzal (KP) beat Haider Butt (PB) 11-5,11-3,11-8 3-0 (18 Min); Ehsan Ali (KP) beat M Idrees Khan (KP) 11-1, 11-6 , 11-2 3-0 (13 Min); Anas Dilshad (Sindh) beat Majid Ahmed (KP) 6-11, 11-4, 11-8, 11-4 3-1 (29 Min); Usman Nadeem (PB) beat Hikmat Yar (POF) 9-11,11-4, 11-6, 11-3 3-1 (27 Min); Humam Ahmed (PAF) beat Shahzad Khan (KPK) 11-3,11-3, 11-1 3-0 (21 Min); Saboor Khan (PAF) beat Zulkifal Ahmed (PB) 11-3, 11-5, 11-7 3-0 (23 Min); Ashar Butt (PB) beat M Huzaifa (KPK) 11-1, 11-1, 11-4 3-0 (17 Min); Mubashir Khan (PB) beat Haziq Sheikh (PB) 11-3, 11-3, 11-3 3-0 (21 Min); Azlan Khawar (PB) beat Talha Bin Zubair (PB) 11-3, 13-11, 13-11 3-0 (29 Min); Zubair (PB) beat Ahmad Javed (KP) 11-2, 11-1, 11-5 3-0 (11 Min); Moin Uddin (PB) beat Hamza Shaukat (PB) 11-5, 11-5, 13-11 3-0 (17 Min); Mutahir Ali (KP) beat Abdul Basit (KP) 11-4, 11-0, 11-5 3-0 (9 Min).

The 2nd round matches would be played on Saturday.