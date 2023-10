National Jr Tennis C’ship continues

The matches of the National Junior Tennis Championships 2023 continued here at PTF-SDA Tennis Complex on Wednesday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Oct, 2023) The matches of the National Junior Tennis Championships 2023 continued here at PTF-SDA Tennis Complex on Wednesday.

In the boys 14& under Singles Match (2nd round) unseeded Orhan Sohail upset 7th seed Essa Fahd in straight sets 4-0,5-3.

In Boys 18 & Under Singles- 2nd Round: Saifullah Khan beat Sohaan Noor 6-2,6-2; Hamza Roman beat Fawaz Ganjera 6-1,6-0; Amir Mazari beat Rohaan Noori 6-1,6-0; Rayan Khan beat Abdullah Khan 6-3,6-4; M. Hamza Asim beat Ali Zain 6-1,6-1; Kashan Tariq beat Inam Qadir 6-2,6-2; Uzair Khan beat M.

Haziq Aasim 6-3,6-2; Uzair Khan beat M. Haziq Asim 6-3,6-2.

In Girls18 & Under Singles-1st Round: Amna Ali Qayum beat Mahrukh Sajid 6-1,6-0; Sheeza Sajid beat Zainab Ali Raja 6-3,6-4; Lalarukh Sajid beat Fatima Ali Raja 5-0(Retd); Zunaisha Noor W/O Zainab Ali Naqvi.

In Boys 14 & Under Singles-2nd Round:Orhan Sohail beat Essa Fahd 4-0,5-3; Nabeel Ali Qayum beat Muhammad Yahya 1-4,4-1,4-0; M. Hassan Usmani beat Saqib Ali 4-1,5-3; M. Haziq Asim beat Ammar Masood 5-3,4-2.