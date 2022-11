New Zealand team to play England in an Autumn Nations Series rugby union international at Twickenham on Saturday (1730 GMT kick-off)

Teddington, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Nov, 2022 ) :New Zealand team to play England in an Autumn Nations Series rugby union international at Twickenham on Saturday (1730 GMT kick-off): New Zealand (15-1) Beauden Barrett; Mark Telea, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Caleb Clarke; Richie Mo'unga, Aaron Smith; Ardie Savea, Dalton Papali'i, Scott Barrett; Sam Whitelock (capt), Brodie Retallick; Tyrel Lomax, Codie Taylor, Ethan de GrootReplacements: Samisoni Taukei'aho, George Bower, Nepo Laulala, Shannon Frizell, Hoskins Sotutu, TJ Perenara, David Havili, Anton Lienert-BrownCoach: Ian Foster (NZL)