New Zealand v England 2nd Test scoreboard

Hamilton, New Zealand, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Nov, 2019 ) :Scoreboard at end of New Zealand's first innings in the second Test against England in Hamilton on Saturday: New Zealand 1st innings (overnight 173-3) J.

Raval c Root b Broad 5 T. Latham b Broad 105 K. Williamson c Root b Woakes 4 R. Taylor c Root b Woakes 53 H. Nicholls c Broad b Curran 16 B. Watling c Burns b Broad 55 D. Mitchell c Archer b Broad 73 M.

Santner c Woakes b Archer 23 T. Southee c Pope b Woakes 18 M. Henry not out 5 N. Wagner c Sibley b Curran 0 Extras: (b15, lb3) 18 Total: (all out; 129.

1 overs) 375 Fall of wickets: 1-16 (Raval), 2-39 (Williamson), 3-155 (Taylor), 4-182 (Latham), 5-191 (Nicholls), 6-315 (Watling), 7-330 (Mitchell), 8-357 (Southee), 9-375 (Santner), 10-375 (Wagner) Bowling: Broad 28-7-73-4, Archer 28-8-75-1, Woakes 31-6-83-3, Curran 23.1-7-63-2, Root 3-0-14-0, Stokes 13-5-36-0, Denly 3-0-13-0 Toss: England Series: New Zealand lead 1-0 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Paul Wilson (AUS)tv Umpire: Bruce Oxenford (AUS)Match Referee: Javagal Srinath (IND).