Tokyo Olympics athletics results on Thursday (finals only)

Tokyo, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Aug, 2021 ) :Tokyo Olympics athletics results on Thursday (finals only): Men 400m 1. Steven Gardiner (BAH) 43.85 2. Anthony Jose Zambrano (COL) 44.08 3.

Kirani James (GRN) 44.19 4. Michael Cherry (USA) 44.21 5. Michael Norman (USA) 44.31 6. Christopher Taylor (JAM) 44.79 7. Isaac Makwala (BOT) 44.94 8. Liemarvin Bonevacia (NED) 45.07 110m hurdles 1.

Hansle Parchment (JAM) 13.04 2. Grant Holloway (USA) 13.09 3. Ronald Levy (JAM) 13.10 4. Devon Allen (USA) 13.14 5. Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 13.16 6. Asier Martinez (ESP) 13.22 7. Andrew Pozzi (GBR) 13.30 8.

Aurel Manga (FRA) 13.38 Decathlon 1. Damian Warner (CAN) 9,018 pts (OR) 2. Kevin Mayer (FRA) 8,726 3. Ashley Moloney (AUS) 8,649 (CR) 4. Garrett Scantling (USA) 8,611 5. Pierce Lepage (CAN) 8,604 6.

Zachery Ziemek (USA) 8,435 7. Lindon Victor (GRN) 8,414 8. Ilya Shkurenyov (ROC) 8,413 9. Jorge Urena (ESP) 8,322 10. Steven Bastien (USA) 8,236 11. Johannes Erm (EST) 8,213 12. Pawel Wiesiolek (POL) 8,176 13.

Vitaliy Zhuk (BLR) 8,131 14. Kai Kazmirek (GER) 8,126 15. Maicel Uibo (EST) 8,037 16. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 8,004 17. Jiri Sykora (CZE) 7,943 18. Felipe dos Santos (BRA) 7,880 19. Martin Roe (NOR) 7,863 20.

Karel Tilga (EST) 7,018 21. Cedric Dubler (AUS) 7,008 22. Niklas Kaul (GER) DNF 23. Thomas Van Der Plaetsen (BEL) DNF Triple jump 1. Pedro Pichardo (POR) 17.98 m 2. Zhu Yaming (CHN) 17.57 3. Hugues Fabrice Zango (BUR) 17.47 4.

Will Claye (USA) 17.44 5. Yasser Mohamed Triki (ALG) 17.43 6. Necati Er (TUR) 17.25 7. Donald Scott (USA) 17.18 8. Fang Yaoqing (CHN) 17.01 9. Andrea Dallavalle (ITA) 16.85 10. Cristian Napoles (CUB) 16.63 11.

Emanuel Ihemeje (ITA) 16.52 12. Melvin Raffin (FRA) -- no mark Shot put 1. Ryan Crouser (USA) 23.30 m (OR) 2. Joe Kovacs (USA) 22.65 3. Tomas Walsh (NZL) 22.47 4.

Darlan Romani (BRA) 21.88 5. Zane Weir (ITA) 21.41 6.

Kyle Blignaut (RSA) 21.00 7. Armin Sinancevic (SRB) 20.89 8. Mostafa Amr Hassan (EGY) 20.73 9. Jacko Gill (NZL) 20.71 10. Payton Otterdahl (USA) 20.32 11. Mesud Pezer (BIH) 20.08 12. Chukwuebuka Enekwechi (NGR) 19.74 20km walk 1.

Massimo Stano (ITA) 1:21:05 2. Koki Ikeda (JPN) 1:21:14 3. Toshikazu Yamanishi (JPN) 1:21:28 4. Alvaro Martin (ESP) 1:21:46 5. Christopher Linke (GER) 1:21:50 6. Diego Garcia (ESP) 1:21:57 7. Wang Kaihua (CHN) 1:22:03 8.

Zhang Jun (CHN) 1:22:16 9. Perseus Karlstrom (SWE) 1:22:29 10. Callum Wilkinson (GBR) 1:22:38 Women Heptathlon 1. Nafissatou Thiam (BEL) 6,791 pts 2. Anouk Vetter (NED) 6,689 3. Emma Oosterwegel (NED) 6,590 4.

Noor Vidts (BEL) 6,571 5. Kendell Williams (USA) 6,508 6. Annie Kunz (USA) 6,420 7. Carolin Schafer (GER) 6,419 8. Ivona Dadic (AUT) 6,403 9. Erica Bougard (USA) 6,379 10. Zheng Ninali (CHN) 6,318 11.

Verena Mayr (AUT) 6,310 12. Ekaterina Voronina (UZB) 6,298 13. Xenia Krizsan (HUN) 6,295 14. Evelis Jazmin Aguilar (COL) 6,214 15. Odile Ahouanwanou (BEN) 6,186 16. Adrianna Sulek (POL) 6,164 17.

Maria Huntington (FIN) 6,135 18. Maria Vicente (ESP) 6,117 19. Vanessa Grimm (GER) 6,114 20. Georgia Ellenwood (CAN) 6,077 21. Nadine Broersen (NED) DNF 22. Katarina Johnson-Thompson (GBR) DNF 23.

Marthe Koala (BUR) DNF 24. Yorgelis Rodriguez (CUB) DNF Pole vault 1. Katie Nageotte (USA) 4.90 m 2. Anzhelika Sidorova (ROC) 4.85 3. Holly Bradshaw (GBR) 4.85 4. Katerina Stefanidi (GRE) 4.80 5.

Tina Sutej (SLO) 4.50 = Wilma Murto (FIN) 4.50 = Maryna Kylypko (UKR) 4.50 8. Robeilys Peinado (VEN) 4.50 = Nikoleta Kyriakopoulou (GRE) 4.50 = Iryna Zhuk (BLR) 4.50 = Xu Huiqin (CHN) 4.50 = Yarisley Silva (CUB) 4.50 13. Angelica Bengtsson (SWE) 4.5014. Morgann Leleux Romero (USA) -- no mark15. Anicka Newell (CAN) -- no mark