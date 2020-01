Order of play on show courts at the Australian Open on Wednesday (x denotes seeding)

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jan, 2020 ) :Order of play on show courts at the Australian Open on Wednesday (x denotes seeding): Rod Laver Arena 11:00 am (0000 GMT) Paula Badosa (ESP) v Petra Kvitova (CZE x7) Ashleigh Barty (AUS x1) v Polona Hercog (SLO) Tatsuma Ito (JPN) v Novak Djokovic (SRB x2) 7:00 pm Tamara Zidansek (SLO) v Serena Williams (USA x8) Filip Krajinovic (SRB) v Roger Federer (SUI x3) Margaret Court Arena 11:00 am Naomi Osaka (JPN x3) Zheng Saisai (CHN) Caroline Wozniacki (DEN) v Dayana Yastremska (UKR x23) Tommy Paul (USA) v Grigor Dimitrov (BUL x18) 7:00 pm Jordan Thompson (AUS) v Fabio Fognini (ITA x12) Madison Keys (USA x10) v Arantxa Rus (NED) Melbourne Arena 11:00 am Julia Goerges (GER) v Petra Martic (CRO x13) Not Before 12:50 pm Coco Gauff (USA) v Sorana Cirstea (ROU) Stefanos Tsitsipas (GRE x6) v Philipp Kohlschreiber (GER) Hubert Hurkacz (POL x31) v John Millman (AUS) 1573 Arena 11:00 am Carla Suarez Navarro (ESP) v Aryna Sabalenka (BLR x11) Elise Mertens (BEL x16) v Danka Kovinic (MNE)Matteo Berrettini (ITA x8) v Tennys Sandgren (USA)Michael Mmoh (USA) v Roberto Bautista Agut (ESP x9)