Paris Saint-Germain v Barcelona Champions League starting line-ups

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Mar, 2021 ) :Starting line-ups for the UEFA Champions League last 16, second leg between Paris Saint-Germain and Barcelona at the Parc des Princes in Paris on Wednesday (2000 GMT kick-off): Paris Saint-Germain (4-2-3-1) Keylor Navas; Alessandro Florenzi, Marquinhos (capt), Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa; Leandro Paredes, Idrissa Gana Gueye; Julian Draxler, Marco Verratti, Kylian Mbappe; Mauro Icardi Coach: Mauricio Pochettino (ARG) Barcelona (4-3-3) Marc-Andre ter Stegen; Sergino Dest, Oscar Mingueza, Clement Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri; Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele Coach: Ronald Koeman (NED) Referee: Anthony Taylor (ENG)