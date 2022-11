Poland v Argentina World Cup starting line-ups

Starting line-ups in the World Cup Group C match between Poland and Argentina in Doha's Stadium 974 on Wednesday

Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Nov, 2022 ) :Starting line-ups in the World Cup Group C match between Poland and Argentina in Doha's Stadium 974 on Wednesday (kick-off 1900 GMT): Poland (4-4-2) Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Przemyslaw Frankowski; Karol Swiderski, Robert Lewandowski (capt) Coach: Czeslaw Michniewicz (POL) Argentina (4-3-3):Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Angel Di Maria, Lionel Messi (capt), Julian AlvarezCoach: Lionel Scaloni (ARG)