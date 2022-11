Poland v Saudi Arabia World Cup line-ups

Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Nov, 2022 ) :Starting line-ups for the World Cup Group C match between Poland and Saudi Arabia at education City Stadium on Saturday: Poland (4-4-2) Wojciech Szczesny; Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash, Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Przemyslaw Frankowski, Krystian Bielik; Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski (capt) Coach: Czeslaw Michiewicz (POL) Saudi Arabia (4-1-4-1) Mohammed Al-Owais; Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulayhi, Mohammed Al-Burayk, Saud Abdulhamid; Abdulelah Al-Malki; Sami Al-Naji, Mohamed Kanno, Feras Al-Brikan, Salem Al-Dawsari (capt); Saleh Al-Shehri Coach: Herve Renard (FRA) Referee: Wilton Sampaio (BRA)