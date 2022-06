PSF Jr Squash Circuit No 2 second round matches held

The 2nd round matches of the PSF Junior Squash Circuit No 2 were played here at the Mushaf Squash Complex on Tuesday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Jun, 2022 ) :The 2nd round matches of the PSF Junior Squash Circuit No 2 were played here at the Mushaf Squash Complex on Tuesday.

In Boys U-11, Syed M Hussain (Pb) beat Maaz (Bal) 3-0, Joshou Tariq (Pb) beat Essam (KP) 3-0, M Mustafa Khan (Pb) beat Abdul Rafay (Bal) 3-2, Jasim (Pb) beat Abdul Haseeb (Pb) 3-0, Malik Muhammad (KP) beat Ibrahim Ahmed (Pb) 3-0, Raheel Masih (Pb) beat Ahmed Safwan Gul (PAF) 3-1, Ahmed Naz (PAF) beat Hammad Adil (KP) 3-2, Qasim Yar Khalil (Pb) beat Ahmed (Bal) 3-0, Harmas Raja (Pb) beat Aziz Ali Naz (KP) 3-0, Muhammad Faizan (KP) beat Syed Yoza (Sindh) 3-0, Abdul Kabeer (PAF) beat M Rayyan Zaman (KP) 3-0, Faizan Khan (Pb) beat Mustafa (KP) 3-0, Hassan Muhammad (Pb) beat Anas Rafay (KP) 3-2, Muhammad Hamza (KP) beat Golden Arif (Pb) 3-0, Ayan Mehboob (KP) beat Abdul Rehman (Pb) 3-0 and Mamoon Khan (PAF) beat Muhammad Luqman (KP) 3-0.

In Boys U-13, Ahmed Khalil (PAF) beat Umar Afzal (Pb) 3-0, Danish Sikandar (KP) beat M Umar Farooq Butt (Pb) 3-0, Ahmed Ali (Pb) beat Sufyan Shahid (Pb) 3-0, Umar Usmani (Sindh) got Walk Over against Nouman Khan (PAF), Saifullah Bahadur (PAF) beat Syed Savi (Sindh) 3-0, M Fawad Khan (PAF) beat Haris Khan (Sindh) 3-0, Arslan Farman (KP) beat Safi Ullah (Bal) 3-0, Rehan Alamgir (PAF) beat Ayan Mansoor (Pb) 3-0, Huzaifa Shahid (Sindh) beat M Bin Atif (Pb) 3-0, Raja Ali Amir (Pb) beat Qadeer Khan (Pb) 3-0, Shah Nawaz Butt (Pb) beat Rana Ayan (Pb) 3-1, Abdullah Zaman (PAF) beat Abdul Ahad (Sindh) 3-0, Sohail Adnan (Pb) Amir Adnan (Pb) 3-1, Rayyan Bahadur (PAF) beat Sameer Khan (Pb) 3-0, Abdullah Shah (KP) beat Rehan Siddiqui (Pb) 3-2 and Shahzaib (PAF) beat Inshal Abbas (Pb) 3-0.

In Boys U-15, Azan Ali (Army) beat Abdullah Arslan (Pb) 3-0, M Raza (Bal) beat M Dawood (Pb) 3-2, Yahya Asad (PAF) beat Muhammad (KP) 3-0, Mubeen Khan (PAF) beat Ali Bakhshish (KP) 3-0, Mustafa Irfan (PAF) got Walk Over against Haris Shiraz (Sindh), Nasrullah (Bal) beat Hasan Faheem (KP) 3-0, Zohaib Khan (Sindh) beat Arslan Khawar (Pb) 3-0, Haris Zahid (PAF) beat Abdul Basit (Sindh) 3-1, Obaid Ullah (KP) beat Rohan Mehd (KP) 3-0, Ali Usmani (Sindh) beat Is-Haq Arshad (KP) 3-0, Faseeh Ur Rehman (Pb) beat Malik Asim (KP) 3-1, Ibrahim Zeb (PAF) beat M Hamza (PAF) 3-0, Usman Tahir (Pb) got Walk Over against Abdullah Shahid (Sindh), Muhammad Anas (KP) beat Kamran Khan (Pb) 3-0, Asmatullah (Bal) beat Raheel (KP) 3-2 and Umair Arif (KP) beat Nahil (Pb) 3-0.

In Boys U-17, Zain Anwar (Pb) beat Muhammad Zubair (Pb) 3-0, Muhammad Babar (Pb) beat Arslan Ali (Pb) 3-1, Labib Butt (Sindh) beat Adnan Zaman (Sindh) 3-2, Huraira Khan (PAF) beat Noor Khan (PAF) 3-0, Shayan Ali (PAF) beat Yashwa Yousaf (Pb) 3-0, Ibrahim Mohib (Army) got Walk Over against Shehryar Saleem (Pb), Luqman Hassan (KP) beat Shamil Khan (Pb) 3-1, Moeen Ud Din (Pb) beat Muhammad Idrees (KP) 3-0, Muhammad Zaman (SNGPL) beat Saim Asif (Pb) 3-0, Hikmatyar Khan (Pb) beat Salahuddin Ayaz (KP) 3-0, Abdullah Nadeem (Pb) beat Ammad Ahmed (KP) 3-0, Hassan Zahid (PAF) beat Mustafa Asghar (Pb) 3-0, Zuraiz Naeem (Pb) beat Huzaifa Jahanzeb (KP) 3-0, Hassan Fareed (KP) got Walk Over against Hassan Shamir (Pb), Ahmed Kamran (Pb) beat Kumail Tariq (b) 3-1 and Abdullah Nawaz (PAF) beat Rana Zohaib Ali (Pb) 3-0.

In Boys U-19, Anas Ali Shah (Pb) beat Noor Zaman Orakzai (KP) 3-0, Talha Bin Zubair (Pb) beat M Saif (Pb) 3-1, Shahzad (KP) beat Hamza Shaukat (Pb) 3-1, Anas Dilshad (Navy) beat Waqar (Bal) 3-0, Khaqan Malik (Pb) beat M Azlan Khawar (Pb) 3-0, Abdullah Rasheed (Pb) beat M Abbas (KP) 3-0, Azan Khalil (PAF) beat Mir Fayyaz (Pb) 3-0, Mehmood Mehboob (Pb) beat M Ahmed (Pb) 3-0, Muhammad Ammad (KP) beat Mehran Ahmed (KP) 3-0, Fahad Sharif (KP) beat Afaq Khan (KP) 3-0, Sheraz Akbar (KP) beat Abdullah Younas (Sindh) 3-0, Usman Nadeem (Pb) beat Abdullah Sadiq (Sindh) 3-0, Ahad Shaukat (Pb) beat Junaid Khan (Pb) 3-1, Hassan Paracha (Sindh) beat Rohan Amjad (Sindh) 3-0.

In Girls U-19, Sana Bahadur (Army) beat Hafsa Yousaf (KP) 3-0, Luiza Aftab (PAF) beat Zarlish Safdar (KP) 3-0, Sunzil Safdar (KP) beat Ronaq Saleem (KP) 3-1, Zohra Abdullah (KP) beat Aina Sheikh (Sindh) 3-0, Tayyaba Abbas (Pb) beat Wajeeha Altaf (KP) 3-0, Nimra Batool (Sindh) Got Walk Over against Umm-e-Kulsoom, Sehrish Ali (KP) beat Fajar Hamid (Pb) 3-0 and Mehwish Ali (KP) beat Mahnoor Ali (KP) 3-0.