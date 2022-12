PSF National Squash Championship finals on Wednesday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Dec, 2022 ) :The finals of different categories of junior events of PSF National Squash Championship will be held on Wednesday at Mushaf Squash Complex Islamabad.

On Tuesday, the quarter-finals and semi-finals were played. Following are the results:- Quarter-finals: Boys U-11: Faizan Ali Pb) bt Ahmed Safwan (KP) 8-11, 12-10, 12-10, 11-5, Mustafa Khan (Pb) bt Syed Azan Ali (Pb) 11-4, 11-5, 11-3, Malik Muhammad (KP) bt Talha Irfan (Pb) 12-10-, 11-5, 11-5, Abdul Kabeer (KP) bt Atif Ali Naz (KP) 11-4, 11-0, 11-2.

Boys U-13: Huzaifa Shahid (Sindh) bt Abdullah Shah (KP) 11-2, 11-1, 10-12, 11-2, Fawad (KP) bt Raja Ali Amir (Pb) 11-3, 11-4, 4-11, 11-8, Haris Khalil (Sindh) bt Mamoon Khan (PAF) 11-6, 11-6, 8-11, 11-6, Shahzeb (PAF) bt Rayyan Bahadur (KP) 11-5, 12-10, 11-7.

Boys U-15: Obaid Ullah (KP) bt Yahya Khan (KP) 11-5, 11-7, 11-6, Ahmed Rayyan Khalil (PAF) bt Hamza Khan (KP) 11-9, 11-7, 11-7, Nouman Khan (PAF) bt Reham Alamgir (KP) 11-0, 11-2, 11-5, Ibrahim Zeb (PAF) bt Abdullah Zaman (PAF) 11-1, 11-5, 3-11, 11-4.

Boys U-17: Azan Ali (Army) bt M Babar (Pb) 11-6, 11-6, 11-5, M Zaman (SNGPL) bt Rana Zohaib (Pb) 11-4, 11-6, 11-6, Abdullah Nadeem (Pb) b t Abdul Basit (Sindh) 7-11, 11-8, 12-10, 11-6, Mubeen Khan (PAF) bt Adnan Zaman (Sindh) 11-7, 11-8, 11-2.

Boys U-19: Anas Ali Shah (Pb) bt Khaqan Malik (Pb) 11-7, 11-6, 11-7, Usman Nadeem (Pb) bt Asher Butt (Pb) 5-9 (Retd Hurt), Huraira Khan (PAF) bt Kaleem Ullah (Pb) 11-8, 12-10, 6-11, 11-7, Abdullah Nawaz (PAF) bt Anas Dilshad (Navy) 11-7, 11-8, 11-5.

Girls U-15: Mahnoor Ali (Sindh) bt Sunzil Safdar (KP) 11-1, 11-3, 11-0, Wajeeha Altaf (KP) bt Zymal Khan (PAF) 11-6, 11-2, 11-5, Rania Qazi (KP) bt Maleeha Shah (KP) 11-4, 11-1, 11-0, Sehrish Ali (Sindh) bt Ayesha Shahbaz (Pb) 11-2, 11-4, 11-6.

Semifinals:- Boys U-11: Faizan Ali (Pb) bt Mustafa Khan (Pb) 11-2, 11-8, 11-7 (16 Min), Malik Muhammad (KP) bt Abdul Kabeer (KP) 5-11, 11-6, 11-6, 11-7 (24 Min).

Boys U-13: Huzaifa Shahid (Sindh) bt Fawad (KP) 11-8, 12-10, 11-5 (26 Min), Shahzeb (PAF) bt Haris Khalil (Sindh) 11-0, 11-2, 11-5 (15 Min).

Boys U-15: Ahmed Rayyan Khalil (PAF) bt Obaid Ullah (KP) 11-13, 12-10, 11-5, 6-11, 11-8 (48 Min) Nouman Khan (PAF) bt Ibrahim Zeb (PAF) 11-7, 8-4 (Rtd Hurt) 14 Min.

Boys U-17: Azan Ali (Army) bt Mybeen Khan (PAF) 11-6, 11-8, 12-10 (23 Min), Abdullah Nadeem (Pb) bt Muhammad Zaman (SNGPL) 11-7, 12-10, 10-12, 8-11, 11-7 (50 Min).

Boys U-19: Anas Ali Shah (Pb) bt Usman Nadeem (Pb) 11-8, 10-12, 11-4, 11-9, Abdullah Nawaz (PAF) bt Huraira Khan (PAF) 11-8, 11-4, 11-2 (16 Min).

Girls U-15: Mahnoor Ali (Sindh) bt Wajeeha Altaf (KP) 11-7, 11-4, 11-4 (14 Min), Sehrish Ali (Sindh) bt Rania Qazi (KP) bt 11-7, 7-11, 11-6, 11-3 (24 Min)-.

Girls U-19: Mehwish Ali (Sindh) bt Maira Hussain (KP) 11-8, 11-4, 11-7 (21 Min), Amna Malik (Army) bt Luiza Aftab (PAF) 11-9, 9-11, 11-6, 12-10 (29 Min).