Rally: Turkey Rally results

Marmaris, Turkey, Sept 20 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Sep, 2020 ) :Turkey Rally results on Sunday after the third and final day: 1. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) 2 hr 43min 2.7sec, 2.

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai) at 35.2, 3. Sebastien Loeb/Daniel Elena (FRA-MON/Hyundai) 59.4, 4. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 2:35.9, 5. Gus Greensmith/Elliott Edmonson (GBR/M-Sport Ford) 4:08.3, 6.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/M-Sport Ford) 5:36.2, 7. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (POL/Skoda Fabia) 12:35.5, 8. Pontus Tidemand/Patrik Barth (SWE/Skoda Fabia) 12:59.7, 9. Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (FRA/Ford Fiesta) 14:42.6 Selected: 17.

Ott Tanak/Martin Jarveoja (EST/Hyundai) 1hr 13:43.3 Power Stage (SS12): 1. Neuville, 2. Tanak, 3. Rovanpera, 4. Evans, 5. Loeb Stage winnersEvans 4 (SS9, SS10, SS11, SS12), Neuville 4 (SS1, SS6, SS7, SS8), Ogier 3 (SS3, SS4, SS5), Loeb 1 (SS2).