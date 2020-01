Rallying: Dakar 2020 results and standings after stage 5

Results of the Dakar Rally after Thursday's stage 5 (56km, 353km special) between Al Ula and Hail, Saudi Arabia

Hail, Saudi Arabia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Jan, 2020 ) :results of the Dakar Rally after Thursday's stage 5 (56km, 353km special) between Al Ula and Hail, Saudi Arabia: cars 1. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) 3hr 52min 01sec, 2.

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) at 2:56, 3. Stephane Peterhansel/Paulo Fiuza (FRA/POR/Mini) 6:11, 4. Yazeed Al Rajhi/Konstantin Zhiltsov (KSA/RUS/Toyota) 8:29, 5. Orlando Terranova/Bernardo Graue (ARG/ARG/Mini) 8:52, 6.

Giniel De Villiers/Alex Haro Bravo (RSA/ESP/Toyota) 11:46, 7. Fernando Alonso/Marc Coma (ESP/ESP/Toyota) 12:23, 8. Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (KSA/RUS/Mini) 12:39, 9. Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (POL/GER/Mini) 12:47, 10.

Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Century) 17:49 Overall standings after stage 5 1. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) 19hr 04min 13sec, 2. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) at 5:59.

(penalty: 3:00), 3. St�phane Peterhansel/Paulo Fiuza (FRA/POR/Mini) 17:53, 4. Yazeed Al Rajhi/Konstantin Zhiltsov (KSA/RUS/Toyota) 31:39 (penalty: 2:00), 5. Orlando Terranova/Bernardo Graue (ARG/ARG/Mini) 32:05, 6.

Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Century) 44:44 (penalty: 2:00), 7.

Giniel De Villiers/Alex Haro Bravo (RSA/ESP/Toyota) 46:26, 8. Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (NED/BEL/Toyota) 1hr 04:54, 9.

Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (KSA/RUS/Mini) 1:43:04, 10. Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro (LTU/POR/Toyota) 2hr 08:09 (penalty: 20:00) Motobikes 1. Toby price (AUS/Ktm) 3hr 57min 33sec, 2. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) at 1:12, 3.

Andrew Short (USA/Husqvarna) 2:31, 4. Ricky Brabec (USA/Honda) 3:03, 5. Matthias Walkner (AUT/Ktm) 6:54, 6. Joan Barreda Bort (ESP/Honda) 9:07, 7. Ross Branch (BOT/Ktm) 9:42, 8. Luciano Benavides (ARG/Ktm) 10:33, 9.

Kevin Benavides (ARG/Honda) 12:05, 10. Paulo Goncalves (POR/Hero) 13:15 Overall standings after stage 51. Ricky Brabec (USA/Honda) 19hr 07min 19sec, 2. Toby Price (AUS/Ktm) at 9:06 (penalty: 2:00), 3.

Kevin Benavides (ARG/Honda) 11:32, 4. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 16:01, 5. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Honda) 20:25 (penalty: 1:00), 6. Matthias Walkner (AUT/Ktm) 30:54, 7. Joan Barreda Bort (ESP/Honda) 31:24, 8. Luciano Benavides (ARG/Ktm) 34:00, 9. Skyler Howes (USA/Husqvarna) 49:47, 10. Stefan Svitko (SVK/Ktm) 56:53