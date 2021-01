Rallying: Dakar Rally results

Dakar Rally results after Wednesday's 813 kilometre fourth stage featuring a 337km timed special between Wadi Ad-Dawasir and Riyadh:

cars 1. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) 2hr 35mins 59sec, 2. Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger (FRA/FRA/Mini) at 11sec, 3. Henk Lategan/Brett Cummings (RSA/RSA/Toyota) 1:30, 4. Sbastien Loeb/Daniel Elena (FRA/MON/Brx) 2:36, 5. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) 2:56, 6. Jakub Przygonski/Timo Gttschalk (POL/GER/Toyota) 5:05, 7. Sheikh Khalid Al Qassimi/Xavier Panseri (UAE/FRA/Peugeot) 7:22, 8. Vladimir Vasilyev/Dmitro Tsyro (RUS/UKR/Mini) 10:45, 9. Orlando Terranova/Bernardo Graue (ARG/ARG/Mini) 10:54, 10. Erik Van Loon/Sebastien Delaunay (NED/FRA/Toyota) 11:07 Motorbikes 1.Joan Barreda Bort (ESP/Honda) 2hr 46:50, 2. Ross Branch (BOT/Yamaha) at 5:57, 3. Daniel Sanders (AUS/Ktm) 6:09, 4. Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) 6:22, 5. Xavier De Soultrait (FRA/Husqvarna) 7:19, 6. Joaquim Rodrigues (POR/Hero) 7:21, 7. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Honda) 7:29, 8. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 7:34, 9. Stefan Svitko (SVK/Ktm) 8:46, 10.

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 9:22.

Overall standings 1. Stphane Peterhansel/Edouard Boulanger (FRA/FRA/Mini) 13hr 15:12, 2. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) at 4:58, 3. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) 36:19, 4. Sebastien Loeb/Daniel Elena (FRA/MON/Brx) 48:14, 5.Henk Lategan/Brett Cummings (RSA/RSA/Toyota) 48:44 (penalty: 4:00), 6. Jakub Przygonski/Timo G ttschalk (POL/GER/Toyota) 49:16 (penalty: 2:00), 7. Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Century) 51:58, 8. Sheikh Khalid Al Qassimi/Xavier Panseri (UAE/FRA/Peugeot) 59:19, 9. Martin Prokop/Viktor Chytka (CZE/CZE/Ford) 1hr 08:51. (penalty: 1:00), 10. Nani Roma/Alexandre Winocq (ESP/FRA/Brx) 1hr 17:50 Bikes1. Xavier De Soultrait (FRA/Husqvarna) 15hr 00:25, 2. Joan Barreda Bort (ESP/Honda) at 15, 3. Kevin Benavides (ARG/Honda) 3:24, 4. Ross Branch (BOT/Yamaha) 4:24, 5. Skyler Howes (USA/Ktm) 4:26, 6. Luciano Benavides (ARG/Husqvarna) 5:31. (penalty: 1:00), 7. Sam Sunderland (GBR/Ktm) 7:13, 8. Toby price (AUS/Ktm) 7:47, 9. Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Honda) 8:06, 10. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 9:31