Rallying: Estonia Rally results and standings

Tartu, Estonia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jul, 2022 ) :Estonia Rally final standings on Sunday, the seventh round of 13 scheduled for the world championship: 1. Kalle Rovanpera - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 2hr 54min 29.0sec, 2.

Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) at 1min 00.9sec, 3. Ott Tanak - Martin Jrveoja (EST/Hyundai) 1:55.7, 4. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) 3:53.3, 5. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) 4:13.4, 6.

Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/Toyota) 4:49.1, 7. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA/M-Sport Ford) 5:09.2, 8. Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen (NOR/Skoda) 11:01.8, 9. Teemu Suninen - Mikko Markkula (FIN/Hyundai) 11:27.1, 10.

Emil Lindholm - Reeta Hamalainen (FIN/Skoda Fabia) 13:04.8 Special stage winners: Rovanper (SS7, SS8, SS9, SS11, SS12, SS13, SS14, SS15, SS16, SS17, SS19, SS20= with Tanak, SS21, SS24), Evans (SS2, SS3, SS4, SS5, SS6, SS10), Breen (SS1), Fourmaux (SS18), Tnak (SS20= with Rovanper), Lappi (SS22, SS23) Main retirements: Craig Breen-Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) Pierre-Louis Loubet-Vincent Landais (FRA/M-Sport Ford) Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SWE/M-Sport Ford) World championship standings Drivers: 1.

Kalle Rovanpera (FIN/Toyota) 175 points, 2. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 92, 3. Elfyn Evans (GBR/Toyota) 79, 4. Ott Tanak (EST/Hyundai) 77, 5. Takamoto Katsuta (JPN/Toyota) 73, 6. Craig Breen (IRL/Ford) 60, 7.

Sebastien Loeb (FRA/Ford) 35, 8. Sebastien Ogier (FRA/Toyota) 34, 9. Dani Sordo (ESP/Hyundai) 34, 10. Gus Greensmith (GBR/Ford) 28 Note: Loeb eand Ogier are not competing in all the races this season Constructors: 1.

Toyota 298 pts, 2. Hyundai 211, 3. M-Sport/Ford 157 Winners in 2022: Monte-Carlo: Loeb Sweden: Rovanpera Croatia: Rovanpera Portugal: Rovanpera Sardinia: Tanak Kenya: Rovanpera Estonia: Rovanpera Next rally: Finland August 4-7