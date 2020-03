Rallying: Rally of Mexico results

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Mar, 2020 ) :Rally of Mexico results and standings ahead of Saturday's racing: 1. Sebastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Toyota) 1hr 23min 09.2sec, 2.

Teemu Suninen-Jarmo Lehtinen (FIN/M-Sport Ford) at 13.2sec, 3. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota) 33.2, 4. Ott Tnak-Martin Jrveoja (EST/Hyundai) 33.4, 5. Kalle Rovanper-Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 35.7, 6.

Gus Greensmith-Elliott Edmonson (GBR/M-Sport Ford) 1:16.8 Special Stages winners: Neuville 3 (SS1, SS2, SS6), Tnak 3 (SS3, SS7, SS9), Ogier 3 (SS4, SS10, SS11), Sordo 1 (SS5), Rovanper 1 (SS12) Main retirements:Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/M-Sport Ford) fire (SS7) out Saturday, Dani Sordo-Carlos del Barrio (ESP/Hyundai) overheated motor (SS7) out Saturday, Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai) electrical problem (SS9) should embark Saturday.