Hobart, Australia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jan, 2020 ) :results from day four of the WTA Hobart International on Friday (x denotes seeding): Women's singles Semi-finalsZhang Shuai (CHN x4) bt Veronika Kudermetova (RUS x5) 6-3, 6-4Elena Rybakina (KAZ x3) bt Heather Watson (GBR) 6-3, 4-6, 6-4