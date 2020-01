Results on day five of the inaugural ATP Cup team event being played Tuesday in Sydney, Brisbane and Perth

Sydney, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Jan, 2020 ) :results on day five of the inaugural ATP Cup team event being played Tuesday in Sydney, Brisbane and Perth. Eight teams qualify for the knockout phase from the round robin: In Sydney Group C Britain 3 Moldova 0 Cameron Norrie (GBR) bt Alexander Cozbinov (MDV) 6-2, 6-2 Dan Evans (GBR) bt Radu Albot (MDV) 6-2, 6-2 Jamie Murray/Joe Salisbury (GBR) bt Radu Albot/Alexander Cozbinov (MDV) 6-2, 6-3 In Brisbane Group F Canada 2 Germany 1 Jan-Lennard Struff (GER) bt Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-1, 6-4 Denis Shapovalov (CAN) bt Alexander Zverev (GER) 6-2, 6-2 Denis Shapovalov/Felix Auger-Aliassime (CAN) bt Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) 6-3, 7-6 (7/4) In Perth Group D Russia 3 Norway 0 Karen Khachanov (RUS) bt Viktor Durasovic (NOR) 6-2, 6-1 Daniil Medvedev (RUS) bt Casper Ruud (NOR) 6-3, 7-6 (8/6)Teymuraz Gabashvili/Konstantin Kravchuk (RUS) bt Casper Rudd/Viktor Durasovic (NOR) 7-6 (7/4), 6-4afp