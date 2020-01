(@FahadShabbir)

Results on day two of the Australian Open Grand Slam at Melbourne Park on Tuesday

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jan, 2020 ) :results on day two of the Australian Open Grand Slam at Melbourne Park on Tuesday: Men's singles 1st round Rafael Nadal (ESP x1) bt Hugo Dellien (BOL) 6-2, 6-3, 6-0 Pablo Carreno-Busta (ESP x27) bt Jozef Kovalik (SVK) 6-4, 3-6, 6-1, 7-6 (7/2) Mikael Ymer (SWE) bt Yasutaka Uchiyama (JPN) 6-4, 6-1, 6-2 Karen Khachanov (RUS x16) bt Mario Vilella (ESP) 4-6, 6-4, 7-6 (7/4), 6-3 Dominic Thiem (AUT x5) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 7-5, 6-2 Stanislas Wawrinka (SUI x15) bt Damir Dzumhur (BIH) 7-5, 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 Tennys Sandgren (USA) bt Marco Trungelliti (ARG) 6-1, 6-4, 7-5 Jordan Thompson (AUS) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 6-3, 6-2 Fabio Fognini (ITA x12) bt Reilly Opelka (USA) 3-6, 6-7 (3/7), 6-4, 6-3, 7-6 (10/5) Jannik Sinner (ITA) bt Max Purcell (AUS) 7-6 (7/2), 6-2, 6-4 Tommy Paul (USA) bt Leonardo Mayer (ARG) 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Hubert Hurkacz (POL x31) bt Dennis Novak (AUT) 6-7 (4/7), 1-6, 6-2, 6-3, 6-4 John Millman (AUS) bt Ugo Humbert (FRA) 7-6 (7/3), 6-3, 1-6, 7-5 Filip Krajinovic (SRB) bt Quentin Halys (FRA) 7-6 (9/7), 7-6 (7/1), 3-6, 4-6, 7-5 Christian Garin (CHI) bt Stefano Travaglia (ITA) 6-4, 6-3, 6-4 Milos Raonic (CAN x32) bt Lorenzo Giustino (ITA) 6-2, 6-1, 6-3 Benoit Paire (FRA x21) bt Cedrik-Marcel Stebe (GER) 6-4, 3-6, 6-3, 6-7 (2/7), 6-0 Marin Cilic (CRO) bt Corentin Moutet (FRA) 6-3, 6-2, 6-4 Michael Mmoh (USA) bt Pablo Andujar (ESP) 6-1, 6-4, 6-4 Roberto Bautista (ESP x9) bt Feliciano Lopez (ESP) 6-2, 6-2, 7-5 Diego Schwartzman (ARG x14) bt Lloyd Harris (RSA) 6-4, 6-2, 6-2 Alejandro Davidovich (ESP) bt Norbert Gombos (SVK) 4-6, 6-4, 2-6, 6-3, 6-2 Marc Polmans (AUS) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (8/10), 6-4 Dusan Lajovic (SRB x24) bt Kyle Edmund (GBR) 7-6 (9/7), 6-3, 7-6 (7/4) Tatsuma Ito (JPN) bt Prajnesh Gunneswaran (IND) 6-4, 6-2, 7-5 Women's singles 1st round Polona Hercog (SLO) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-3, 6-3 Greet Minnen (BEL) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 7-6 (7/3), 4-6, 7-5 Elena Rybakina (KAZ x29) bt Bernarda Pera (USA) 6-3, 6-2 Alison Riske (USA x18) bt Wang Yafan (CHN) 7-6 (7/5), 2-6, 6-3 Madison Keys (USA x10) bt Darya Kasatkina (RUS) 6-3, 6-1 Arantxa Rus (NED) bt Magda Linette (POL) 1-6, 6-3, 6-4 Nao Hibino (JPN) bt Peng Shuai (CHN) 4-6, 7-6 (8/6), 6-3 Maria Sakkari (GRE x22) bt Margarita Gasparyan (RUS) 6-2, 6-2 Ons Jabeur (TUN) bt Johanna Konta (GBR x12) 6-4, 6-2 Caroline Garcia (FRA) bt Madison Brengle (USA) 6-7 (5/7), 6-2, 6-2 Dayana Yastremska (UKR x23) bt Kaja Juvan (SLO) 6-1, 6-1 Wang Qiang (CHN x27) bt Pauline Parmentier (FRA) 7-6 (7/2), 6-3 Fiona Ferro (FRA) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 6-2, 6-1 Belinda Bencic (SUI x6) bt Anna Karol�na Schmiedlov� (SVK) 6-3, 7-5 Jelena Ostapenko (LAT) bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-1, 6-4 Donna Vekic (CRO x19) bt Maria Sharapova (RUS) 6-3, 6-4Ajla Tomljanovic (AUS) bt Anastasija Sevastova (LAT x31) 6-1, 6-1Karolina Pliskova (CZE x2) bt Kristina Mladenovic (FRA) 6-1, 7-5