Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jan, 2022 ) :Rafael Nadal on Sunday became the most successful men's Grand Slams player when a second Australian Open gave him a record 21st title.

Here, AFP lists all of the great Spaniard's Grand Slam successes and who he beat in the final on the road to making history: 2022 Australian Open bt Daniil Medvedev (RUS) 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 2020 French Open bt Novak Djokovic (SRB) 6-0, 6-2, 7-5 2019 US Open bt Daniil Medvedev (RUS) 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 2019 French Open bt Dominic Thiem (AUT) 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 2018 French Open bt Dominic Thiem (AUT) 6-4, 6-3, 6-2 2017 US Open bt Kevin Anderson (RSA) 6-3, 6-3, 6-4 2017 French Open bt Stan Wawrinka (SUI) 6-2, 6-3, 6-1 2014 French Open bt Novak Djokovic (SRB) 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 2013 US Open bt Novak Djokovic (SRB) 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 2013 French Open bt David Ferrer (ESP) 6-3, 6-2, 6-3 2012 French Open bt Novak Djokovic (SRB) 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 2011 French Open bt Roger Federer (SUI) 7-5, 7-6 (7/3), 5-7, 6-1 2010 US Open bt Novak Djokovic (SRB) 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 2010 Wimbledon bt Tomas Berdych (CZE) 6-3, 7-5, 6-4 2010 French Open bt Robin Soderling (SUI) 6-4, 6-2, 6-4 2009 Australian Open bt Roger Federer (SUI) 7-5, 3-6, 7-6 (7/3), 3-6, 6-2 2008 Wimbledon bt Roger Federer (SUI) 6-4, 6-4, 6-7 (7/5), 6-7 (10/8), 9-7 2008 French Open bt Roger Federer (SUI) 6-1, 6-3, 6-0 2007 French Open bt Roger Federer (SUI) 6-3, 4-6, 6-3, 6-42006 French Open Rafael bt Roger Federer (SUI) 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 (7/4)2005 French Open bt Mariano Puerta (ARG) 6-7 (7/6), 6-3, 6-1, 7-5