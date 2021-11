Round robin fixtures of ITC Tennis League held

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2021 ) :Round robin matches of the different categories of ITC Tennis League were held at the Islamabad Tennis Complex on Sunday.

Following are the results: Boys & Girls Over-16 (Round Robin) Sehar Aleem Bt Muhammad Yahya 5-1; Abdullah Bt Azeena Aleem 5-2; Haziq Aasim Bt Sehar Aleem 5-1; Yawar Bt Azan Sajid 5-1; Yawar Bt Azan Sajid 5-1; Abdullah Bt Muhammad Yahya 5-0; sheeza Sajid Bt Azeena Aleem 5-3; Haziq Aasim Bt Azeena Aleem 5-0; Haziq Aasim Bt Azan Sajid 5-3; Yawar Bt Abdullah 5-3; Sheeza Sajid Bt Sehar Aleem 5-2; Azan Sajid Bt Azeena Aleem 5-1 Positions 1.Yawar 2.Haziq Aasim 3.Abdullah U-10 Boys & Girls (Round Robin) Muhammad Taha Bt Wishal arshad 4-0; Moeen Uddin Bt Hashim Usman 4-0; Aamir Masood Bt Arshman Maqsood 4-0; Qasim Ul Khair Bt Hashim Usman 4-0; Muhammad Taha Bt Fatima Maqsood 4-0; Moeen Uddin Bt Fatima Maqsood 4-0; qasim Ul Khiar Bt Amna Maqsood 4-0; Aamir Masood Bt Hashim Usman 4-0; Muhammad Taha Bt Amna Maqsood 4-0; Moeen Uddin Bt Amna Maqsood 4-0; Qasim Ul Khiar Bt Wishal Arshad 4-1; Aamir Masood Bt Fatima Maqsood 4-0; Wishal Arshad Bt Hashim Usman 4-0; Arshman Maqsood Bt Moeen Uddin 4-0; Qasim Ul Khair Bt Arshman Maqsood 4-0; Aamir Masood Amna Maqsood 4-0; Wishal Arshad Bt Fatima Maqsood 4-2 Positions 1.

Muhammad Taha 2. Aamir Masood 3. Qasim Ul Khair U-12 Boys & Girls (Round Robin) Mahrukh Sajid Bt Ayesha Masood 5-0; Uzair Maqsood Bt Sophia Usman 5-0; Mahrukh Sajid Bt Lalarukh Sajid 5-1; Positions 1. Mahrukh Sajid 2. Lalarukh Sajid 3. Uzair Maqsood Boys & Girls U-14 (Round Robin) Abdul Wasay Bt Lalarukh sajid 5-0; Sameer Maqsood Bt Lalarukh Sajid 5-2; Abdul Wasay Bt Mahrukh Sajid 5-1;Sameer Maqsood Bt Lalarukh Sajid 5-2; Sameer Maqsood Bt Mahrukh Sajid 5-1; Positions 1. Ammar Masood2. Abdul Wasay3. Sameer Maqsood