RugbuU: Italy team to play Australia

Milan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Nov, 2022 ) :Italy team to play Australia in the Autumn Nations Series in Florence's Stadio Artemio Franchi on Saturday (kick-off 1300 GMT): Italy (15-1) Ange Capuozzo; Pierre Bruno, Juan Ignacio Brex, Luca Morisi, Monty Ioane; Paolo Garbisi, Stephen Varney; Lorenzo Cannone, Michele Lamaro (capt), Sebastian Negri; Federico Ruzza, Niccolo Cannone; Simone Ferrari, Gianmarco Lucchesi, Danilo Fischetti Replacements: Giacomo Nicotera, Ivan Nemer, Pietro Ceccarelli, David Sisi, Toa Halafihi, Alessandro Garbisi, Tommaso Allan, Tommaso Menoncello Coach: Kieran Crowley (NZL)