Rugby Championship: Argentina v Australia teams

San Juan, Argentina, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Aug, 2022 ) :Teams for Saturday's Rugby Championship clash between Argentina and Australia in San Juan (kick-off 1915 GMT): Argentina (15-1): Juan Cruz Mallia; Emiliano Boffelli, Matias Moroni, Jeronimo De La Fuente, Juan Imhoff; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez; Tomas Lavanini, Matias Alemanno; Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya (capt), Thomas Gallo Replacements: Agustin Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Facundo Isa, Rodrigo Bruni, Tomas Cubelli, Tomas Albornoz, Lucio Cinti Coach: Michael Cheika (AUS) Australia (15-1) Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Lalakai Foketi, Marika Koroibete; James O'Connor, Nic White; Rob Valetini, Fraser McReight, Jed Holloway; Darcy Swain, Rory Arnold; Taniela Tupou, Folau Fainga'a, James Slipper (capt) Replacements:Lachlan Lonergan, Matt Gibbon, Pone Fa'amausili, Nick Frost, Pete Samu, Tate McDermott, Irae Simone, Reece HodgeCoach: Dave Rennie (AUS).