Rugby Championship: South Africa v Argentina teams

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Aug, 2021 ) :South Africa and Argentina teams for a Rugby Championship first-round match at Nelson Mandela Bay Stadium in Gqeberha (formerly Port Elizabeth) on Saturday (1505 GMT): Teams (15-1) South Africa: Damian Willemse; Sibusiso Nkosi, Jesse Kriel, Francois Steyn, Aphelele Fassi; Elton Jantjies, Cobus Reinach; Jasper Wiese, Kwagga Smith, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Wilco Louw, Joseph Dweba, Ox Nche Replacements: Malcolm Marx, Trevor Nyakane, Vincent Koch, Marvin Orie, Marco van Staden, Dan du Preez, Herschel Jantjies, Morne Steyn Coach: Jacques Nienaber (RSA) Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Jeronimo de la Fuente, Matias Moroni; Nicolas Sanchez, Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa, Pablo Matera; Marcos Kremer, Guido Petti; Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya (capt), Nahuel Tetaz Chaparro Replacements: Facundo Bosch, Carlos Muzzio, Santiago Medrano, Tomas Lavanini, Matas Alemanno, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Sebastian Cancelliere Coach: Mario Ledesma (ARG) Referee: Andrew Brace (IRL)Assistant referees: Karl Dickson (ENG), AJ Jacobs (RSA)tv match official: Tom Foley (WAL).