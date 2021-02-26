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RugbyU: 2023 World Cup Schedule

Zeeshan Mehtab 43 seconds ago Fri 26th February 2021 | 05:00 PM

RugbyU: 2023 World Cup schedule

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Feb, 2021 ) :Match schedule for the 2023 Rugby World Cup to be staged in France which was released on Friday: Pool A New Zealand, France, Italy, America 1 zone qualifier, Africa 1 zone qualifier: Sept 8: Stade de France - France v New Zealand Sept 9: Saint-Etienne - Italy v Africa 1 Sept 14: Lille - France v America 1 Sept 15: Toulouse - New Zealand v Africa 1 Sept 20: Nice - Italy v America 1 Sept 21: Marseille - France v Africa 1 Sept 27: Lyon - America 1 v Africa 1 Sept 29: Lyon - New Zealand v Italy Oct 05: Lyon - New Zealand v America 1 Oct 06: Lyon - France v Italy Pool B South Africa, Ireland, Scotland, Asia/Pacific 1 zone qualifier, Europe 2 zone qualifier Sept 9: Bordeaux - Ireland v Europe 2 Sept 10: Marseille - South Africa v Scotland Sept 16: Nantes - Ireland v Asia/Pacific 1 Sept 17: Bordeaux - South Africa v Europe 2 Sept 23: Stade de France - South Africa v Ireland Sept 24: Nice - Scotland v Asia/Pacific 1 Sept 30: Lille - Scotland v Europe 2 Oct 01: Marseille - South Africa v Asia/Pacific 1 Oct 07: Stade de France - Ireland v Scotland Oct 08: Lille - Asia/Pacific 1 v Europe 2 Pool C Wales, Australia, Fiji, Europe 1 zone qualifier, Winner final qualifying round Sept 09: Saint-Denis - Australia - Europe 1 Sept 10: Bordeaux - Wales v Fiji Sept 16: Nice - Wales v Winner final qualifying round Sept 17: Saint-Etienne - Australia v Fiji Sept 23: Toulouse - Europe 1 v Winner final qualifying round Sept 24: Lyon - Wales v Australia Sept 30: Bordeaux - Fiji v Europe 1 Oct 01: Saint-Etienne - Australia v - Winner final qualifying round Oct 07: Nantes - Wales v Europe 1 Oct 08: Toulouse - Fiji v Winner final qualifying round Pool D England, Japan, Argentina, Oceania zone 1 qualifier, America zone 2 qualifier Sept 09: Marseille - England v Argentina Sept 10: Toulouse - Japan v America 2 Sept 16: Bordeaux - Oceania 1 v America 2 Sept 17: Nice - England v Japan Sept 22: Saint-Etienne - Argentina v Oceania 1 Sept 23: Lille - England v America 2 Sept 28: Toulouse - Japan v Oceania 1 Sept 30: Nantes - Argentina v America 2 Oct 07: Lille - England v Oceania 1 Oct 08: Nantes - Japan v Argentina Quarter-finals Oct 14: Marseille - Pool C winner v Pool D runner-up Oct 14: Stade de France - Pool B winner v Pool A runner-up Oct 15: Marseille - Pool D v Pool C runner-up Oct 15: Stade de France - Pool A winner v Pool B runner-up Semi-finals Oct 20: Stade de France - Winner QF 1 v Winner QF 2 Oct 21: Stade de France - Winner QF 3 v Winner QF 4 3rd place play-off Oct 27: Stade de France FinalOct 28: Stade de France

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