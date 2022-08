RugbyU: Argentina team to face New Zealand

Christchurch, New Zealand, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Aug, 2022 ) :Argentina team to play New Zealand on Saturday in The Rugby Championship at Christchurch's Orangetheory Stadium: Team (15-1): Juan Cruz Mallia; Emiliano Boffelli; Matias Moroni; Matias Orlando; Luco Cinti; Santiago Carreras; Gonzalo Bertranou; Pablo Matera; Marcos Kremer; Juan Martin Gonzalez Samso; Tomas Lavanini; Matias Alemanno; Joel Sclavi; Julian Montoya (capt), Thomas Gallo Replacements:Santiago Socino; Mayco Vivas; Eduardo Bello; Guido Petti; Santiago Grondona; Tomas Cubelli; Tomas Albornoz; Santiago CorderoCoach: Michael Cheika (AUS).