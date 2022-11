RugbyU: England team to play Japan

London, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Nov, 2022 ) :England team to play Japan in an Autumn Nations Series international at Twickenham on Saturday (kick-off 1515 GMT): Team (15-1) Freddie Steward; Jack Nowell, Guy Porter, Owen Farrell (capt), Jonny May; Marcus Smith, Jack van Poortvliet; Sam Simmonds, Tom Curry, Maro Itoje; Jonny Hill, David Ribbans; Kyle Sinckler, Luke Cowan-Dickie, Ellis GengeReplacements: Jamie George, Mako Vunipola, Joe Heyes, Alex Coles, Billy Vunipola, Ben Youngs, Henry Slade, Manu TuilagiCoach: Eddie Jones (AUS)