RugbyU: England v Argentina teams

London, Nov 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Nov, 2022 ) :Teams for the Autumn Nations Series international between England and Argentina at Twickenham on Sunday (kick-off 1415 GMT): Teams (15-1) England Freddie Steward; Jack Nowell, Manu Tuilagi, Owen Farrell (capt), Joe Cokanasiga; Marcus Smith, Ben Youngs; Billy Vunipola, Tom Curry, Maro Itoje; Jonny Hill, Alex Coles; Kyle Sinckler, Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge Replacements: Jack Singleton, Mako Vunipola, Joe Heyes, David Ribbans, Sam Simmonds, Jack Willis, Jack van Poortvliet, Henry Slade Coach: Eddie Jones (AUS) Argentina Juan Cruz Mallia; Mateo Carreras, Matias Moroni, Jeronimo de la Fuente, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez; Tomas Lavanini, Matias Alemanno; Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya (capt), Thomas Gallo Replacements: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Facunda Isa, Eliseo Morales, Tomas Albornoz, Matias Orlando Coach: Michael Cheika (AUS) Referee: Andrew Brace (IRL)