RugbyU: England v Ireland Autumn Nations Cup teams

Teams for England v Ireland Autumn Nations Cup international at Twickenham on Saturday

Twickenham, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Nov, 2020 ) :Teams for England v Ireland Autumn Nations Cup international at Twickenham on Saturday (kick-off 1500 GMT): Teams (15-1) England Elliot Daly; Jonathan Joseph, Ollie Lawrence, Henry Slade, Jonny May; Owen Farrell (capt), Ben Youngs; Billy Vunipola, Sam Underhill, Tom Curry; Joe Launchbury, Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George, Mako Vunipola Replacements: Tom Dunn, Ellis Genge, Will Stuart, Jonny Hill, Ben Earl, Dan Robson, George Ford, Max Malins Coach: Eddie Jones (AUS) Ireland Hugo Keenan; Keith Earls, Chris Farrell, Bundee Aki, James Lowe; Ross Byrne, Jamison Gibson-Park; Caelan Doris, Peter O'Mahony, CJ Stander; James Ryan (capt), Quinn Roux; Andrew Porter, Ronan Kelleher, Cian Healy Replacements: Rob Herring, Finlay Bealham, John Ryan, Iain Henderson, Will Connors, Conor Murray, Billy Burns, Jacob Stockdale Coach: Andy Farrell (ENG) Referee: Pascal Gauzere (FRA) afpCOACH