RugbyU: European Champions Cup results - 1st update

European Champions Cup results on Saturday

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Apr, 2022 ) :European Champions Cup results on Saturday: Last 16, 2nd leg Harlequins (ENG) 33 Montpellier (FRA) 20 Montpellier win 60-59 on aggregate La Rochelle (FRA) 31 Bordeaux-Begles (FRA) 23 La Rochelle win 62-36 on aggregate Munster (IRL) 26 Exeter (ENG) 10 Munster win 34-23 on aggregate Playing later (all times GMT) Leicester (ENG) v Clermont (FRA) (1630), Ulster (IRL) v Toulouse (FRA) (1900) Played Friday Leinster (IRL) 56 Connacht (IRL) 20 Leinster win 82-41 on aggregate Bristol (ENG) 29 Sale (ENG) 35 Sale win 44-39 on aggregate Playing SundayRacing 92 (FRA) v Stade Francais (FRA) (1430)