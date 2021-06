RugbyU: Georgia team to play South Africa

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jun, 2021 ) :Georgia team to play South Africa at Loftus Versfeld stadium in Pretoria on Friday in the first match of a two-Test series: (15-1) David Niniashvili; Akaki Tabutsadze, Giorgi Kveseladze, Merab Sharikadze (capt), Demur Tapladze; Tedo Abzhandadze, Vasil Lobzhanidze; Tornike Jalagonia, Beka Saginadze, Giorgi Tsutskiridze; Konstantin Mikautadze, David Gigauri; Giorgi Melikidze, Jaba Bregvadze, Guram GogichashviliReplacements: Giorgi Chkoidze, Nikoloz Khatiashvili, Luka Japaridze, Nodar Cheishvili, Giorgi Javakhia, Gela Aprasidze, Giorgi Babunashvili, Ilia SpanderashviliCoach: Levan Maisashvili (GEO)