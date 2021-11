RugbyU: Ireland v Japan teams

Dublin, Nov 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Nov, 2021 ) :Teams for one off Test between Ireland and Japan at Lansdowne Road, Dublin, on Saturday (kick-off 1300GMT): Teams (15-1) Ireland Hugo Keenan; Andrew Conway, Garry Ringrose, Bundee Aki, James Lowe; Johnny Sexton (capt), Jamison Gibson-Park; Jack Conan; Josh van der Flier, Caelan Doris; James Ryan, Tadhg Beirne; Tadhg Furlong, Ronan Kelleher, Andrew Porter Replacements: Dan Sheehan, Cian Healy, Finlay Bealham, Iain Henderson, Peter O'Mahony, Conor Murray, Joey Carbery, Keith Earls Coach: Andy Farrell (ENG) Japan Kotaro Matsushima; Dylan Riley, Timothy Lafaele, Ryoto Nakamura, Siosaia Fifita; Yu Tamura, Yutaka Nagare; Kazuki Himeno; Pieter Labuschagne (capt), Ben Gunter; James Moore, Jack Cornelsen; Jiwon Gu, Atsushi Sakate, Keita InagakiReplacements: Yusuke Niwaiiwai, Craig Millar, Asaeli Ai Valu, Yoshitaka Tokunaga, Tevita Tatafutatafu, Naoto Saito, Rikiya Matsuda, Ryohei YamanakaCoach: Jamie Joseph (NZL).