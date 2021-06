RugbyU: South Africa squad for Georgia, Lions Tests

World champions South Africa named a 46-man squad on Saturday for Tests against Georgia (July 2, 9) and the British and Irish Lions (July 24, 31, August 7)

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jun, 2021 ) :World champions South Africa named a 46-man squad on Saturday for Tests against Georgia (July 2, 9) and the British and Irish Lions (July 24, 31, August 7): Forwards (26) Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Scarra Ntubeni, Marvin Orie, Pieter-Steph du Toit (all Stormers), Lood de Jager, Coenie Oosthuizen, Dan du Preez, Jean-Luc du Preez (all Sale Sharks/ENG), Siya Kolisi, Ox Nche, Thomas du Toit (all Sharks), Trevor Nyakane, Marco van Staden, Duane Vermeulen (all Bulls), Joseph Dweba (Bordeaux-Begles/FRA), Rynhardt Elstadt (Toulouse/FRA), Eben Etzebeth (Toulon/FRA), Vincent Koch (Saracens/ENG), Malcolm Marx (Kubota Spears/JPN), Franco Mostert (Honda Heat/JPN), Nicolaas Janse van Rensburg (Montpellier/FRA), Kwagga Smith (Yamaha Jubilo/JPN), RG Snyman (Munster/IRL), Jasper Wiese (Leicester Tigers/ENG) Backs (20) Lukhanyo Am, Aphelele Fassi, Makazole Mapimpi, Sibusiso Nkosi, Sanele Nohamba, Yaw Penxe (all Sharks), Herschel Jantjies, Damian Willemse (both Stormers), Handre Pollard, Cobus Reinach (both Montpellier), Rosko Specman, Francois Steyn (both Cheetahs), Damian de Allende (Munster), Elton Jantjies (Pau/FRA), Faf de Klerk (Sale Sharks), Cheslin Kolbe (Toulouse), Jesse Kriel (Canon Eagles/JPN), Willie le Roux (Toyota Verblitz/JPN), Wandisile Simelane (Lions), Morne Steyn (Bulls) Coach: Jacques Nienaber (RSA)