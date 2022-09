RugbyU: South Africa team to play Argentina

Johannesburg, Sept 20 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Sep, 2022 ) :South Africa team to play Argentina in Durban on Saturday in the final round of the Rugby Championship: Team (15-1) Willie le Roux; Canan Moodie, Jesse Kriel, Damian De Allende, Makazole Mapimpi; Francois Steyn, Jaden Hendrikse; Jasper Wiese, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx, Steven KitshoffReplacements: Bongi Mbonambi, Ox Nche, Vincent Koch, Franco Mostert, Duane Vermeulen, Kwagga Smith, Faf de Klerk, Kurt-Lee ArendseCoach: Jacques Nienaber (RSA)