RugbyU: South Africa v New Zealand Test result

Result of the 2022 Rugby Championship second-round match between South Africa and New Zealand at Ellis Park in Johannesburg on Saturday

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Aug, 2022 ) :result of the 2022 Rugby Championship second-round match between South Africa and New Zealand at Ellis Park in Johannesburg on Saturday: South Africa 23 New Zealand 35 H-t: 10-15 Scorers South Africa: Tries - Lukhanyo Am, Makazole Mapimpi; conversion - Handre Pollard (2); penalties - Pollard (3) New Zealand: Tries - Sam Cane, Samson Taukei'aho, David Havili, Scott Barrett; conversions - Richie Mo'unga (3); penalties - Mo'unga (3) Teams (15-1) South Africa Damian Willemse; Jesse Kriel, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Handre Pollard, Jaden Hendrikse; Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Joseph Dweba, Ox Nche Replacements: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Franco Mostert, Jasper Wiese, Kwagga Smith, Herschel Jantjies, Wille le Roux Coach: Jacques Nienaber (RSA) New Zealand Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili, Caleb Clarke; Richie Mo'unga, Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (capt), Shannon Frizell; Scott Barrett, Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samson Taukei'aho, Ethan de Groot Replacements: Codie Taylor, George Bower, Fletcher Newell, Tupou Vaa'i, Akira Ioane, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea Coach: Ian Foster (NZL) Yellow cards South Africa: Willemse (4 minutes) New Zealand: B.

Barrett (67 minutes) Referee: Luke Pearce (ENG) Attendance: 61,519