RugbyU: South Africa v Wales Test result

Bloemfontein, South Africa, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Jul, 2022 ) :result of second Test between South Africa and Wales at Toyota Stadium in Bloemfontein on Saturday: South Africa 12 Wales 13 H-t: 3-3 Scorers South Africa: Penalties - Handre Pollard (4) Wales: Try - Josh Adams; conversion - Gareth Anscombe; penalties - Dan Biggar, Anscombe Teams (15-1) South Africa Warrick Gelant; Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Andre Esterhuizen, Aphelele Fassi; Handre Pollard (capt), Jaden Hendrikse; Evan Roos, Pieter-Steph du Toit, Marcell Coetzee; Marvin Orie, Eben Etzebeth; Trevor Nyakane, Joseph Dweba, Thomas du Toit Replacements: Malcolm Marx, Ntuthuko Mchunu, Vincent Koch, Ruan Nortje, Rynhardt Elstadt, Deon Fourie, Grant Williams, Damian Willemse Coach: Jacques Nienaber (RSA) Wales Liam Williams; Louis Rees-Zammit, George North, Nick Tompkins, Alex Cuthbert; Dan Biggar (capt), Kieran Hardy; Taulupe Faletau, Tommy Reffell, Dan Lydiate; Adam Beard, Will Rowlands; Dillon Lewis, Ryan Elias, Gareth Thomas Replacements: Dewi Lake, Wyn Jones, Sam Wainwright, Alun Wyn Jones, Josh Navidi, Tomos Williams, Gareth Anscombe, Josh Adams Coach: Wayne Pivac (NZL) Series: South Africa and Wales drawing 1-1 with one Test to play Fixture: July 16 - Third Test, Cape Town Yellow card Wales: Alun Wyn Jones (57 minutes) Referee: Angus Gardner (AUS) Attendance: 46,000