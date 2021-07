RugbyU: WC qualifier result - Samoa 42 Tonga 13

Auckland, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Jul, 2021 ) :result of the first leg of the Rugby World Cup qualifying series between Samoa and Tonga in Auckland on Saturday: Samoa 42 Tonga 13 H-t: 6-3 Scorers Samoa: Tries - Ray Niuia, Alamanda Motuga, Henry Taefu, Ed Fidow, Stacey Ili.

Conversions: Taefu (3), D'Angelo Leuila. Penalties: Taefu (3) Tonga: Try: Viliami Taulani. Conversion: Sonatane Takulua.

Penalties - Takulua (2) Teams (15-1) Samoa: Ahsee Tuala; Tomasi Alosio, Stacey Ili, Henry Taefu, Neria Fomai; Rodney Iona, Auvasa Falealii; Henry Time-Stowers, Alamanda Motuga, Olajuwon Noa; Samuel Slade, Benjamin Nee-Nee; Michael Alaalatoa (capt), Ray Niuia, Tietie Tuimauga Replacements: Seilala Lam, Jonah Aoina, Kalolo Tuiloma, Theo Mcfarland, Jack Lam, Jonathan Taumateine, D'Angelo Leuila, Ed Fidow Coach: Seilala Mapusua (SAM) Tonga: James Faiva; Penikolo Latu, Fine Inisi, Nikolai Foliaki, Hosea Saumaki; Kalione Hala, Sonatane Takulua (capt); Nasi Manu, Mateaki Kafatolu, Sione Tuipulotu; Zane Kapeli, Don Lolo; Sila Puafisi, Sam Moli, Jethro Felemi Replacements: Siua Maile, Duke Nginingini, Ben Tameifuna, Harrison Mataele, Viliami Taulani, Leon Fukofuka, Nafi Tuitavake, Sam VakaCoach: Toutai Kefu (AUS/TGA)Referee: Ben O'Keeffe (NZL)