Scoreboards: 3rd T20I Pakistan vs South Africa

LAHORE, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Feb, 2021 ) :Pakistan beat South Africa by four wickets to win the three-match series 2-1 at the Gaddafi Stadium Lahore on Sunday.

Following is the Score-board between Pak and SA: South Africa innings: Janneman Malan lbw Zahid Mehmood 27 (17) Reeza Hendricks b Muhammad Nawaz 2 (5) JJ Smuts c Babar Azam b Muhammad Nawaz 1 (6) Pite van Biljonb Hasan Ali 16 (11) Heinrich Klaasen (wk)c Usman Qadir b Zahid Mahmood 0 (1) David Millernot out 85 (45) Andile Phehlukwayo c Asif Ali b Usman Qadir 0 (3) Dwaine Pretorius b Zahid Mahmood 9 (10) Bjorn Fortuin b Hasan Ali 10 (12) Lutho Sipamla not out 8 (10) Extras: 6 (lb 4, w 2) Total: 164 (for eight wickets; 20 overs) Did not Bat: Tabraiz Shamsi Fall of wickets: 1-10 (Reeze Hendricks) 2-24 (JJ Smut) 3-41 (Pite van Biljon) 4-46 (Heinrich Klaasan) 5-46 (Janneman Malan) 6-48 (Andile Phehlukwayo) 7-65 (Dwaine Pretorius) 8-106 (Bjorn Fortuin) Bowling: Shaheen Shah Afridi 4-0-28-0, Muhammad Nawaz 2-0-13-2, Faheem Ashraf 3-0-38-0, Hasan Ali 4-0-29-2 Zahid Mahmood 4-0-40-3, Usman Qadir 3-0-12-1, Pakistan innings: Mohammad Rizwan lbw Tabraiz Shamsi 42 (30) Haider Alib Shamsi 15 (13) Babar Azam b Pretorius 44 (30) Hussain Talatb Shamsi 5 (6) Asif Alic Miller b Shamsi 7 (8) Faheem Ashraf c Miller b Fortuin 10 (8) Muhammad Nawaz not out 18 (11) Hasan Ali not out 20 (7) Extras: 8 (b 1, nb 1, w 6) Total: 169 (for Six wkts; 18.

4 overs) Did not bat: Usman Qadir, Shaheen Shah Afridi, Zahid Mahmood Fall of wickets: 1-51 (Haider Ali), 2-73 (Mohammad Rizwan), 3- (Hussain Talat), 4-112 (Babar Azam), 5-117 (Asif Ali) 6-137 (Faheem Ashraf) Bowling: Bjorn Fortuin 4-0-30-1 Dwaine Pretorius 3-0-33-1, JJ Smuts 3-0-20-0, Andile Phehlukwayo 2.4-0-37-0, Lutho Sipamla 2-0-23-0, Tabraiz Shamsi 4-0-25-4 result: PAK won by 4 wickets Toss: Pakistan, elected to field first T20I debut: Zahid Mahmood (PAK) Player of the Match: Muhammad Nawaz Umpires: Aleem Dar (PAK) and Rashid Riaz (PAK) tv Umpire: Ahsan Raza (Pak)Reserve Umpire: Shozab RazaMatch referee: Muhammad Javed