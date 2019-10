Scoreboards in 2nd T20 between Pakistan and Sri Lanka

LAHORE, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Oct, 2019 ) :The scoreboard in the second T20 international between Pakistan and Sri Lanka here on Monday night at the Gadaffi stadium.

Sri Lankan innings MD Gunathilaka c Sarfraz b Imad 15 WIE Fernando runout (Shadab) 8 PBB Rajapaksa c Fakhar c Shadab 77 FG Jayasuriya runout out (Asif) 34 MD Shanaka notout 27 M Bhanuka runout (Wahab/Shadab) 0 I Udana b Wahab 8 PWH de Silva notout 2 Extras (b-1,lb-6,2b-4) 11 Total ( for six wickets in 20 overs) 182 Fall of wkts, 1-16, 2-41,3-135,4-142,5-145,6-155 Bowling Imad Wasim 4-0-27-1 Muhammad Amir 4-0-40-0 Wahab Riaz 4-0-31-1 Shadab Khan 4-0-38-1 Muhammad Husnian 4-0-39-0 Pakistan innings Babar Azam b Pradeep 3 Fakhar Zaman b Rajitha 6 Ahmed Shahzad b de silva 13 Sarfraz Ahmad b de silva 26 Umer Akmal lbw de silva 0 Asif Ali b Pradeep 29 Imad Wasim lbw Udana 47 Wahab Riaz c Bhanuka b Pradeep 7 Shahad Khan c Shanaka b Udana 0 Muhammad Amir notout 5 Muhammad Husnain c de silve b Pradeep 1 Extras (lb-2,wb-8) 10 Total (allout in 19 overs) 147 Fall 1-9,2-11,3-51,4-51,5-52,6-127,7-136,8-136,9-145,10-147 Bowling CAK Rajotha 3-0-11-1 N Pradeep 4-0-25-4 I Udana 4-0-38-2 PWH de Silva 4-0-38-3 R Sandakan 4-0-33-0 result , Sri Lanka won by 35 runs and takes unassailable 2-0 lead in three match series.

Man of the match Rajapaksa, Sri Lanka.

Umpires, Asif Yaqoob, Aleem Dar, reserve umpire, Shozeb Raza, match referee, David Boon.