Scoreboards in first T20 between Pak-Lanka

LAHORE, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Oct, 2019 ) :The scoreboards in first match T20 match of three match series here on Saturday at Gadaffi stadium.

Sri Lanka innings MD Gunathilaka lbw Shadab 57 WIA Fernando runt out (Shadab) 33 PBB Rajapaksa lbw Husnain 32 MD Shanaka c Umer b Husnain 17 GSNF Jayasuriya c Ahmad b Husnain 2 I Udana notout 5 PWH nout out 7 Extras, ( lb-6,nb-6) 12 Total 165 for 5 in 20 overs Fall of wkts, 1-84, 2-120,3-135,4-153,5-163 Bowling Imad Wasim 4-0-24-0, Faheem Ashraf 3-0-31-0, Muhammad Huasnain 4-0-37-3, Muhammad Amir 4-0-25-0,Shadab Khan 4-0-35-1,Iftikhar Ahmad 1-0-7-0 Pakistan innings Babar Azam c Bhanuka b Pradeep 13 Ahmad Shahzad b Udana 4 Umer Akmal lbw b Pradeep 0 Sarfraz Ahmad de Silva 24 Iftikhar Ahmad runout (Udana) 25 Asif Ali c Gunathilaka b de Silva 6 Imad Wasim c de Silva b Rajitha 7 Faheem Ashraf c Gunathilaka b Pradeep 8 Shadab Khan c Fernanado b Udana 6 Muhammad Amir c Gunathilaka b Udana 1 Muhammad Husnain notout 0 Extras (5lb, wb-2) 5 Total (all out in 17.

4 overs) 101 Fall of wkts, 1-3,2-13,3-22,4-68,5-76,6-85,7-87,8-96, 9-101,10-101.

Bowling CAK Rajitha 4-0-20-1 N Pradeep 3-0-21-3 I Udana 2.4-0-11-3 PAWH de Silva 4-0-20-2 R Sandakan 4-0-24-0 result Sri Lanka won by 64 runs Umpires, Aleem Dar, Ahsan Raza, tv umpire, Shozab Raza, match referee David Boon.